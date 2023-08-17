



Лайма Вайкуле о конфликте с Игорем Крутым: Сам придумал – сам обиделся

Уже несколько лет певица не поддерживает отношения с композитором. Игорь Крутой уверен, что Лайма его предала.



В конце июля в Юрмале прошел музыкальный фестиваль Лаймы Вайкуле. С “Рандеву” связано много историй, но одна из самых обсуждаемых – как фестиваль поссорил Лайму с Игорем Крутым. Композитор долгое время проводил в Юрмале свою “Новую волну”, но позже перенес ее в Сочи. С Вайкуле была договоренность о том, чтобы эти два музыкальных события не пересекались по датам. Но несколько лет назад все резко изменилось – Крутой обиделся, что певица анонсировала свой фестиваль на время проведения “Новой волны”. Из-за этого приглашенные артисты должны были выбирать, к кому ехать выступать.



Лайма объяснила, что не видит серьезных проблем в причине разногласий с Крутым и утверждает, что не поддерживает сейчас отношения с композитором, хотя раньше они были очень близкими друзьями.



“Он так решил, не хочу навязываться кому-то. Игорь сам придумал проблему, сам обиделся. Все сам. Когда у него это пройдет или он осознает, что произошло, – все может измениться”, – объяснила певица.



Ранее Крутой заявил: “Если Лайма считает, что это порядочно и прилично, Бог ей судья. Я нигде публично не сказал ничего против, пока она первой не высказалась по этому поводу. Каждый из нас живет по своей совести”.



Певица в свою очередь уверяет, что не пыталась копировать формат “Новой волны”. По словам певицы, администрация города предложила ей сделать фестиваль.



“Каким образом я его предала? Я у себя дома провела фестиваль. Чем я навредила ему? Больше того, изначально предлагала делать его совместно. Он просто забыл. Никакой связи”.