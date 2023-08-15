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Лайма о цене выступления Пугачевой: Она бы и за миллион не выступила
15.08.2023 12:03 Наталья Богинская

Лайма о цене выступления Пугачевой: Она бы и за миллион не выступила

Недавно в Юрмале завершился фестиваль Лаймы Вайкуле. На “Рандеву” хозяйка пригласила много знаменитых гостей, в том числе Аллу Пугачеву с Максимом Галкиным. Поговаривали, что за выступление на фестивале Пугачева запросила 200 тысяч евро. Но Лайма Вайкуле  в новом интервью на YouTube заверила, что это не так.

“Если бы я ей предложила миллион, она бы не выступила. Пустой разговор. Я не предлагала. Она не просила. Алла решила для себя, что ушла со сцены”, – рассказала Вайкуле.

По словам певицы, теперь у Пугачевой совсем другие цели в жизни – она занята семьей, мужем и детьми.

“Она счастлива и в душевном покое. Выглядит замечательно”, – заметила  Вайкуле.

Лайма не удивлена, что “вокруг Пугачевой всегда ходят самые разнообразные слухи”, а ее персона притягивает к себе любопытные взгляды. 

“Чтобы заткнулись все говорящие, что ее забыли. Ее никогда не забудут! Поэтому можете угомониться все, кто пишет всякие гадости. Нельзя ничего поменять, Алла – звезда, и останется ею до конца вашей жизни”, – уверена она.

После фестиваля знаменитое семейство вернулось в Израиль. Совсем скоро Лиза и Гарри Галкины пойдут в школу. А пока Пугачеву с мужем и детьми можно встретить на израильских набережных во время вечерних прогулок.

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