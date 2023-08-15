



Лайма о цене выступления Пугачевой: Она бы и за миллион не выступила

Недавно в Юрмале завершился фестиваль Лаймы Вайкуле. На “Рандеву” хозяйка пригласила много знаменитых гостей, в том числе Аллу Пугачеву с Максимом Галкиным. Поговаривали, что за выступление на фестивале Пугачева запросила 200 тысяч евро. Но Лайма Вайкуле в новом интервью на YouTube заверила, что это не так.



“Если бы я ей предложила миллион, она бы не выступила. Пустой разговор. Я не предлагала. Она не просила. Алла решила для себя, что ушла со сцены”, – рассказала Вайкуле.



По словам певицы, теперь у Пугачевой совсем другие цели в жизни – она занята семьей, мужем и детьми.



“Она счастлива и в душевном покое. Выглядит замечательно”, – заметила Вайкуле.



Лайма не удивлена, что “вокруг Пугачевой всегда ходят самые разнообразные слухи”, а ее персона притягивает к себе любопытные взгляды.



“Чтобы заткнулись все говорящие, что ее забыли. Ее никогда не забудут! Поэтому можете угомониться все, кто пишет всякие гадости. Нельзя ничего поменять, Алла – звезда, и останется ею до конца вашей жизни”, – уверена она.



После фестиваля знаменитое семейство вернулось в Израиль. Совсем скоро Лиза и Гарри Галкины пойдут в школу. А пока Пугачеву с мужем и детьми можно встретить на израильских набережных во время вечерних прогулок.