



Лаг ба-Омер на горе Мерон: тысячи паломников собираются на праздник

Около 40 000 человек готовятся к ежегодному празднованию Лаг ба-Омер вокруг могилы раввина Шимона Бар Йохая на горе Мерон, месте паломничества, где в 2021 году в давке погибло 45 человек.



Тысячи сотрудников служб правопорядка контролируют ситуацию и наблюдают за прибытием паломников, которые пришли отпраздновать еврейский праздник на месте захоронения мудреца II века.



Ожидается, что в течение следующих 24 часов Лаг ба-Омера это место посетят около 250 000 паломников, по словам Дова Майзеля, заместителя руководителя операций United Hatzalah, международной группы спасения и быстрого реагирования харедим. Тем не менее, по словам Майзеля, в любой момент времени на объекте будет находиться не более 50 000 человек.



На данный момент на гору Мерон прибыло около 310 автобусов со всей страны из ожидаемых 460, говорят чиновники Министерства транспорта.



Пластиковые браслеты с цветной маркировкой служат входными билетами для паломников, оформивших предварительный заказ. Любому, у кого нет билета, отказывают во въезде на контрольно-пропускных пунктах, охраняемых полицией.



Майзел добавляет, что территория вокруг могилы была расширена, а поблизости были построены более просторные комплексы для паломников после трагедии 2021 года. Распорядители возле гробницы регулируют перемещение людей, чтобы освободить место для новых паломников.