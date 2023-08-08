



Лада Дэнс после аварии решила подать иск в суд

Российская певица Лада Дэнс, попавшая в аварию, решила судиться с перевозчиком.



По данным Telegram-канал Baza, она намерена получить от него 12 млн рублей.



"Накануне певица и ее адвокат решили подать в суд на транспортную компанию, которая организовывала ее перевозку с выступления. По мнению представителей певицы, компания не обеспечила меры безопасности", - сказано в заявлении.



Юристы артистки заверяют, что зафиксировали нарушения правил перевозки пассажиров. В связи с этим они намерены подать в суд.



Как сообщалось ранее, знаменитость перенесла уже две операции. Она получила травмы головы и позвоночника.