



Лада Дэнс остается в клинике после ДТП: нужны операции, есть проблемы с речью

Российская певица Лада Дэнс остается в больнице. 5 августа артистка попала в серьезную аварию. У нее травма головы, разбит лоб, поврежден позвоночник.



Только 11 августа она смогла сама обратиться к поклонникам, призналась, что пока ей морально сложно.



"Однако я читаю и вижу ваши добрые слова поддержки. Они дарят мне силы в этот сложный период",- написала певица.



Директор звезды Сергей Пудовкин рассказал дополнительные детали о состоянии звезды. Он отметил, что Лада еще не очень хорошо себя чувствует. Пока о выписке речи не идет, но врачи сделают все возможное для минимизации последствий перенесенной аварии, особенно на лице.



Именно из-за косметических проблем Лада пока не может записать видеообращение к поклонникам.



"К тому же есть сложности с речью, но Лада идет на поправку", – подытожил Сергей Пудовкин.