



Квентин Тарантино рассказал о сценах секса в его фильмах

Известный американский кинорежиссер и житель Израиля Квентин Тарантино рассказал, почему ему не нравятся сцены секса в его фильмах, и причина этого проще, чем вы думаете, пишет jpost.



“Секс не является частью моего видения кино, — объяснил Тарантино, которому в прошлом месяце исполнилось 60 лет. - И правда в том, что в реальной жизни снимать сексуальные сцены очень больно, все очень напряжены. И если раньше это уже было немного проблематично, то сейчас и подавно”.



В недавнем интервью испанской каталонской газете Diari ARA Тарантино сказал: “Если бы когда-либо была сцена секса, которая была бы важна для истории, я бы сделал это, но пока в этом нет необходимости”.



Его единственным фильмом со значительной сексуальной сценой был фильм 1997 года “Джеки Браун”, в котором была показана сцена между Робертом Де Ниро и Бриджит Фонда.



В марте The Hollywood Reporter сообщил, что спустя четыре года после его последнего фильма “ Однажды… в Голливуде “ Тарантино начал работу над своим 10-м фильмом, который, вероятно, станет для него последним.



В прошлом режиссер, снявший такие хиты, как “Убить Билла” и “Бесславные ублюдки” , говорил, что уйдет на пенсию после своего 10-го фильма. По данным The Hollywood Reporter , сценарий к этому фильму уже готов, а производство должно начаться осенью.



