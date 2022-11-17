



Квентин Тарантино назвал свой лучший фильм

Известный режиссер Квентин Тарантино раскрыл, какой из своих фильмов он считает лучшим.



Об этом сообщает Variety.



Годами люди спрашивали меня о таких вещах. И я говорил что-то в духе: "О, это все мои детища". Я действительно считаю, что "Однажды в Голливуде" - мой лучший фильм", - заявил режиссер.



В фильме, вышедшем на экраны в 2019 году, Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт снялись в роли актеров, изо всех сил пытающихся найти свое место в меняющемся Голливуде 1969 года.