



Квартира и не только: кому достанется наследство Мирошниченко

У актрисы народной артистки РСФСР Ирины Мирошниченко практически никого не осталось для того, чтобы передать им наследство.



По данным российских СМИ, у нее осталось две квартиры в доме Сталина и вишневый сад.



У актрисы осталась роскошная квартира на Тверской в Москве, которая, как утверждают, была построена по личному распоряжению Сталина.



"Документ за его подписью лежит у меня дома, поскольку я председатель кооператива. При вручении наград выбирали артиста из каждой возрастной категории. Так вышло, что из всей молодежи жребий пал на меня", — сообщила когда-то актриса журналисту.



Еще одна квартира досталась ей в наследство от матери - в Гнездниковском переулке рядом с Тверской. Там актриса, по данным СМИ, жила сама, а затем начала сдавать недвижимость.



По словам адвоката Александра Бенхина, недвижимость актрисы пока что не может перейти никому, пока нет официальных наследников, которые подали бы свои документы.



"Вероятнее всего дальние родственники у нее все-таки найдутся. Соответственно, у них есть полгода для того, чтобы заявить о своих правах на наследственную массу. Затем им предстоит выждать еще полгода и, если больше никто не объявится, то это наследство будет присуждено вплоть до троюродных племянников", — пояснил адвокат.

