



Кушанашвили – Славе о неудачной пластике: Стоило оно того? Было все хорошо!

Известная российская певица Слава обвинила пластического хирурга Тимура Хайдарова в непрофессионализме. Певица заявила, что врач “изуродовал ее тело, сделав кривую грудь”. Отар Кушанашвили прокомментировал заявление Славы.



“Стоило оно того? Ты красивая русская женщина, на фига ты пошла кроить попу и грудь? В тебе было все хорошо! Да, надо думать о красе ногтей, но не до такой же степени!” – высказался Кушанашвили.



После того, как 43-летняя Слава рассказала о непрофессионализме Хайдарова, она пригрозила коллегам выдать и их тайны, если они “начнут на нее наезжать”.



“Если кто-то из популярных людей будет писать про меня неправду, я напишу правду про всех! Давайте не будем говорить, что мне делать и за чем надо следить. Не будите лихо, пока оно тихо!” – заявила певица.



“Досье на всех есть только у меня, в том числе и на Славу. Какой у нее компромат, что еще можно рассказать? Я прошу противоборствующие стороны не оставлять друг друга в покое, пока Слава не обнародует компромат. Что нужно знать, кроме того, что я уже знаю?!” – прокомментировал Отар обещания Славы.



Певица намерена судиться с Хайдаровым и “сделает все, чтобы получить компенсацию за моральный вред”.



“Ситуация резко изменилась, когда я увидела и услышала большое количество пострадавших девочек! Конечно, никакие компенсации ни мне, ни Любе (Успенской) не нужны. Если мы их добьемся, они пойдут на помощь пострадавшим девчатам”, — написала Слава в личном блоге.