



Кушанашвили о Собчак: Ей все равно, у кого брать

В конце июля публику потрясла новость о маньяке из челябинского села Смолино. Владимир Ческидов на протяжении 14 лет насиловал и держал в плену девушку Екатерину, пока той чудом не удалось сбежать. Сейчас преступник находится в СИЗО в ожидании приговора.



Отар Кушанашвили прокомментировал громкое дело в свежем выпуске своего шоу. Журналист пришел в ужас от преступления, но не удержался от ироничного выпада в адрес эпатажной коллеги.



“У него Собчак возьмет интервью. Сейчас подождем немного, и он, развалившись, скажет: “Все начиналось с большой любви“. 50 тысяч рублей получит за это интервью. Она купит ему еще рубашку, потому что оператор скажет: “От той рубашки стробит“. Привезет ему из магазина, он оденется и скажет: “Меня не поняли. Я ее воспитывал“ И еще какую-нибудь фигню”, – сказал Отар.



Напомним, что два года назад Ксения Собчак взяла интервью у скопинского маньяка Виктора Мохова. Выпуск вызвал бурное обсуждение в сети. Многие усомнились в правильности самой идеи беседовать с преступником, который похитил двух несовершеннолетних девушек и превратил их юность в ад. Общественность также смутили подробности съемок шоу. Мохов заявил будто за интервью ему выплатили гонорар в размере 50 тысяч рублей и даже подарили новую мебель.



“Собчак все равно у кого брать. Он (смолинский маньяк) похож на полезное ископаемое, на питекантропа, которого откопали в окрестностях Сочи”, – негодовал Кушанашвили в шоу "Каково?!"



Известно, что, помимо Екатерины, смоленский маньяк похитил еще одну девушку, которую перед соседями выдавал за жену. Пленница пыталась сбежать, но Владимир Ческидов убил и расчленил жертву. Части тела несчастной преступник закопал в погребе дома.