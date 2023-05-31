Курсы косметологии в Израиле: Профессия косметолога и путь к ней
Девушки и женщины всех возрастов стремятся выглядеть привлекательно и сохранять свою природную красоту. Благодаря этому они получили статус «прекрасного пола» и, признаемся честно, действительно делают этот мир прекраснее.
Насколько эта профессия востребована в Израиле, как репатриантам открыть собственный кабинет и в чем секрет успешных косметологов?
На эти и другие вопросы мы посмотрим сквозь призму курса косметологии в Ньюмен Центре. Здесь слушатели осваивают теорию и практику профессии, выделяя обучению 1 день в неделю, и получают международный и израильский диплом через 5 или 7 месяцев учебы (в зависимости от графика занятий).
Исходные данные будущего косметолога
Каждая женщина владеет минимальными базовыми знаниями о том, как поддерживать свою красоту. Маски, скрабы, эпиляция… Эти и многие другие определения знакомы каждой представительнице слабого пола. Но достаточно ли этого, чтобы задуматься о косметологии как о профессии?
Должен ли косметолог иметь медицинское образование? Косметология относится к сфере эстетической медицины, поэтому наличие диплома медицинского ВУЗа не обязательно. Но ряд теоретических знаний в работе просто необходим.
Курс косметологов в Ньюмен Центре стартует с азов профессии и дает мощную базу из основ анатомии, физиологии, дерматологии и эндокринологии. Слушательницы курса изучают строение кожи и учатся диагностировать ее заболевания. Изучаются типы (сухая, нормальная, жирная, смешанные типы) и фототипы, рассматривается процесс влияния ультрафиолетовых лучей на кожу. Поднимаются вопросы новообразований и появления пигментации.
Таким образом готовятся косметологи, которые не механически делают процедуры по установленным стандартам, а понимают проблемы клиентов и умеют искать пути для их эффективного разрешения.
Помимо этого, курс включает также основы анатомии и физиологии мышц лица и шеи, строения нервной и кровеносной систем. Эти знания нужны при проведении массажных и лимфодренажных процедур.
Мощная программа курса привлекает к нему не только желающих стартовать в этой профессии, но и уже действующих косметологов. Они приходят подтянуть свой уровень.
На видео: отзыв выпускницы курса косметологии в Ньюмен Центре Людмилы Богатыревой
Нередко в группе проходят обучение «для себя». В современном мире косметологии столько предложений и новаций, что некоторые женщины предпочитают однажды вложиться в образование и иметь возможность выбирать для себя только действительно стоящие и подходящие процедуры, а не испытывать раскрученные процедуры только потому, что «все побежали».
Заметим, что мужчинам вход на курсы косметологов не запрещен! История Ньюмен Центра может рассказать о некоторых весьма успешных выпускниках курса, открывших после обучения собственные салоны.
Секреты космецевтики
Работа каждого косметолога включает применение различных косметических продуктов, а также умение их правильно подбирать.
Средства из масс-маркета не подойдут: они имеют низкую концентрацию действующих веществ и создаются для широкого применения по принципу «как бы чего не вышло», поскольку их может купить кто угодно, и нет никакого контроля за их использованием. И как результат больше похожи на «плацебо», работающие на самовнушении, чем на активные кремы.
Косметологи же применяют в работе профессиональные препараты, которые, естественно, недоступны в широкой продаже, поскольку должны подбираться индивидуально. Но и действуют они на несколько порядков лучше, чем даже очень дорогой и фирменный «ширпотреб».
Косметохимия – одна из основ при подготовке первоклассных косметологов. В ходе курса слушатели курса учатся читать и понимать состав и действие косметического средства, правильно его использовать в сочетании с другими препаратами.
Информация о составе и способе применения не закрыта от широкого круга потребителей. Почему же тогда к некоторым косметологам стоят очереди из клиенток? Потому что они владеют секретной информацией о наиболее действенных препаратах и удачных серумах для конкретных задач. Такая база нарабатывается годами практики на основании личных наблюдений.
В Ньюмен Центре эта информация включена в курс лекций. Все основные космецевтические бренды – от доступных до раскрученных – «через лупу» рассматриваются на занятиях. Профессиональный косметолог с большим опытом делится со слушателями своими наблюдениями и дает рекомендации по выбору определенных средств из различных линеек.
Эта информация – одна из основ будущего заработка косметологов. Специалист, который может подобрать эффективный и недорогой уход при любых проблемах, ценится на вес золота.
Бонус обучения – возможность испытать лучшие косметологические препараты на себе и побыть в роли модели. Кстати, стоимость всех материалов для практических занятий уже включена в цену курса. Последняя, к слову, весьма символическая.
Кстати, о практике
Косметология – практическая специальность, и большая часть курса представляет изучение алгоритмов и отработку салонных процедур.
Все занятия проходят в оборудованном под косметологический кабинет помещении. Слушатели осваивают мастерство выполнения классических процедур: различные виды пилингов, чистки, салонные процедуры для ухода за кожей с акне, пигментацией, anti-aging программы.
Важная часть курса – введение в аппаратную косметологию. Представить современный косметологический кабинет без аппаратных процедур сегодня уже достаточно сложно. В Ньюмен Центре будущие косметологи знакомятся с дарсонвализацией, гальваникой, ионофорезом, микротоковыми процедурами, светотерапией и скраберами.
Владение базовыми аппаратными технологиями – must-have современного косметолога. Использование аппаратов повышает степень воздействия косметических средств и положительно сказывается на качестве процедур.
Курс предусматривает несколько практических бонусов. Это знакомство с методами удаления волос с помощью воска, принципами ухода за кожей после депиляции и эпиляции. Также слушательницы курса осваивают искусства окрашивания бровей и ресниц.
Количество процедур, которыми владеет косметолог, прямо пропорционально потоку клиентов. В эпоху тотального дефицита времени возможность сделать несколько процедур в одном месте – один из принципов выбора специалиста.
А где деньги?
Обратимся к вопросу заработка косметолога. Час работы стоит от 150 до 300 шекелей за классические процедуры, аппаратная косметология ценится выше. Дневной доход в размере 1000 шекелей и более для косметолога – реальная история. Помимо процедур специалист может зарабатывать консультационными услугами по подбору профессиональной косметики и на ее продажах.
А поскольку эта косметика недоступна для «обычных» женщин, и ее невозможно купить в суперфармах, то наши выпускницы становятся для своих клиенток эксклюзивным каналом приобретения профессиональных брендов.
Уровень дохода зависит от формы занятости. Часто косметологи стартуют в салонах красоты, где уже готовы условия и инвентарь для работы. Наработав базу лояльных клиентов и опыт, специалист уходит на «вольные хлеба». Это может быть прием на дому в специально оборудованной комнате или собственный кабинет. Самостоятельная работа требует вложений в покупку оборудования и косметики, но и весь доход от приема клиентов остается косметологу.
В ходе курса уделяется особое внимание вопросам организации работы и юридическим нюансам, техникам продаж и общения с клиентами, ведению рекламных страничек в соцсетях. Это важные моменты для успешного вхождения в специальность и социально-экономическую жизнь страны.
Почему именно Ньюмен Центр?
Колледж работает в Израиле с 1991 года. Это одно из ведущих учебных заведений, где репатрианты могут получить профессиональное образование для работы в стране.
Особенность центра – преподавание всех дисциплин на русском языке. Параллельно с этим слушатели в рамках своей специальности осваивают профессиональный иврит. При желании подтянуть знание языка можно на специальном курсе иврита.
Хотите получить более подробную информацию о курсе косметологии, о ценах, акциях и субсидиях? Оставьте Ваши данные ниже, и наши консультанты свяжутся с Вами и дадут подробную информацию:
ИМЯ:
ИЗРАИЛЬСКИЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА: