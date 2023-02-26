Курьез: в эфир пригласили не экс-сотрудника Банка Израиля, а другого человека
В эфире 13-го канала израильского ТВ произошла курьезная ситуация. Выступить пригласили не профессора Моше Хазан, который до своей отставки много лет участвовал в составе монетарной комиссии Банка Израиля, а его однофамильца.
Эксперта вызвали для того, чтобы обсудить судебную реформу.
Удивлению ведущего не было границ, когда он выяснил, что пришедший на эфир человек по имени Моше Хазан является агентом в сфере недвижимости.
Ведущий представил собеседника, как "профессора Моше Хазана, бывшего члена Валютного комитета Банка Израиля".
"Нет, моя профессия — недвижимость. Я - агент по недвижимости. Я немного знаком с Матаном по недвижимости", — сказал гость.
Позже 13-й канал извинился за допущенную ошибку, признав, что в эфир был вызван не тот человек.
"Человеческая ошибка привела к тому, что вместо профессора Моше Хазана был приглашен другой человек, отзывающийся на то же имя, без доведения этого до сведения ведущего. Мы приносим извинения зрителям", - сказано в заявлении.
אחרי שהזמינו את משה חזן הלא נכון לאולפן מה שהתגלה כפאדיחה בשידור חי - בחדשות 13 מתנצלים: ״טעות אנוש הובילה לכך שבמקומו של פרופ׳ משה חזן הוזמן אדם אחר שעונה לאותו שם מבלי שהדבר הובא לידיעתו של המגיש. העניין מטופל ואנו מתנצלים בפני הצופים״. pic.twitter.com/qrtl6rez6w— Ran Boker רן בוקר (@ranboker) February 25, 2023