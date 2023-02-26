



Курьез: в эфир пригласили не экс-сотрудника Банка Израиля, а другого человека

В эфире 13-го канала израильского ТВ произошла курьезная ситуация. Выступить пригласили не профессора Моше Хазан, который до своей отставки много лет участвовал в составе монетарной комиссии Банка Израиля, а его однофамильца.



Эксперта вызвали для того, чтобы обсудить судебную реформу.



Удивлению ведущего не было границ, когда он выяснил, что пришедший на эфир человек по имени Моше Хазан является агентом в сфере недвижимости.



Ведущий представил собеседника, как "профессора Моше Хазана, бывшего члена Валютного комитета Банка Израиля".



"Нет, моя профессия — недвижимость. Я - агент по недвижимости. Я немного знаком с Матаном по недвижимости", — сказал гость.



Позже 13-й канал извинился за допущенную ошибку, признав, что в эфир был вызван не тот человек.



"Человеческая ошибка привела к тому, что вместо профессора Моше Хазана был приглашен другой человек, отзывающийся на то же имя, без доведения этого до сведения ведущего. Мы приносим извинения зрителям", - сказано в заявлении.

