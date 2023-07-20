Новости » Life Style
Курьез: с политика слетели штаны прямо во время публичного выступления
20.07.2023 19:22 Алина Груднева

Курьез: с политика слетели штаны прямо во время публичного выступления

Мексиканский политик Хавьер Боррего попал в курьезную ситуацию, потеряв штаны во время публичного выступления.

Этот момент засняли на видео, которое стало вирусным в сети.

Боррего собирался произнести речь на одном из официальных мероприятий, когда с него внезапно упали штаны.

Он поспешил поправить положение. Когда этот предмет одежды был успешно надет, растерявшийся политик извинился, после чего продолжил свое выступление.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы