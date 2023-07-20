Курьез: с политика слетели штаны прямо во время публичного выступления
Мексиканский политик Хавьер Боррего попал в курьезную ситуацию, потеряв штаны во время публичного выступления.
Этот момент засняли на видео, которое стало вирусным в сети.
Боррего собирался произнести речь на одном из официальных мероприятий, когда с него внезапно упали штаны.
Он поспешил поправить положение. Когда этот предмет одежды был успешно надет, растерявшийся политик извинился, после чего продолжил свое выступление.
Se le caen los pantalones al diputado federal por Morena, Javier Borrego #Saltillo #Coahuila pic.twitter.com/Q0YdfqW0mL— Carlos Hidalgo (@CarlosHidalgoo) July 17, 2023