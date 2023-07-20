



Курьез: с политика слетели штаны прямо во время публичного выступления

Мексиканский политик Хавьер Боррего попал в курьезную ситуацию, потеряв штаны во время публичного выступления.



Этот момент засняли на видео, которое стало вирусным в сети.



Боррего собирался произнести речь на одном из официальных мероприятий, когда с него внезапно упали штаны.



Он поспешил поправить положение. Когда этот предмет одежды был успешно надет, растерявшийся политик извинился, после чего продолжил свое выступление.