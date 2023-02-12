



Курьез: австралийка провела "незабываемую ночь" в мусорном баке

Австралийка оказалась в непростой ситуации, застряв в мусорном баке, в котором провела "незабываемую ночь".



По данным Daily Mail Australia, смешная и, в то же время, досадная ситуация произошла, поскольку туда упал ее телефон.



Героиня истории прогуливалась в Серферс-Парадайз, в Квинсленде, когда ее смартфон, каким-то образом угодил в мусорный бак. Она не растерялась и полезла за гаджетом, но что-то пошло не так.



Если пролезть внутрь она сумела, то выбраться у австралийки. Так она и застряла, вверх ногами. На кадрах, снятых прохожим, видно, как ноги женщины болтаются в воздухе, а "обеспокоенная" подружка наблюдает за зрелищем, практически не сдерживая смеха. "Что, черт подери, тут происходит", - задал вопрос молодой человек, проходящий мимо.



В итоге, история завершилась благополучно. Парень помог девушке выбраться из мусорной ловушки. Видео моментально распространилось по сети, став вирусным.