



Купила израильский паспорт: Жена замминистра обороны РФ блаженствует на Западе

Глава отдела расследований Фонда Борьбы с Коррупцией Марина Певчих опубликовала расследование о жене заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова Светлане Маневич:



“Светлана Маниович - жена заместителя министра обороны России. Человека, ответственного за вторжение в Украину и убийство тысяч невинных людей. Его зовут Тимур Иванов. И да, это действительно они вместе.



Иванов - начальник строительного управления МО. Его работа заключается в строительстве всего - от армейских казарм до этой странной военной церкви, которую так любит Путин. Теперь он отвечает за "восстановление" Мариуполя, города, который Путин стер с лица земли и оккупировал.



5/22 And now have a look at this video please. It's our Svetlana Maniovich (aka Ivanova) partying in Courchevel 3 weeks ago.13 months into the war. She is in the heart of Europe, wearing her diamonds and furs. How did the wife of a war criminal sneak into France? Let me tell you. pic.twitter.com/18UMCZgxG9 — Maria Pevchikh (@pevchikh) April 19, 2023

Здесь не было ничего хитрого. Как бы безумно это ни звучало, ей совершенно официально разрешено приезжать в ЕС и гулять по Елисейским полям, тратя деньги, которые ее муж заработал, взрывая жилые дома, убивая детей и обезглавливая солдат в Украине.Несмотря на то, что Иванов был государственным чиновником, ему удалось наскрести несколько копеек, чтобы сделать свою жену счастливой. Светлана может иметь весь бюджет, который она хочет, на вещи, которые она любит. Например, платье от Dolce&Gabbana за 59 500 евро или набор мебели XIX века за 85 000 евро.Откуда берутся деньги? Коррупция. Иванов получает откаты от тех, кому он поручает строительные контракты МО. Некоторые из вас, возможно, видели эти фотографии из Мариуполя. Это несколько "выставочных" домов, построенных в пропагандистских целях. Путин тоже их посетил.В ходе нашего недавнего расследования мы выяснили, что строительная компания, которая построила этот комплекс в Мариуполе, платит взятки Тимуру Иванову. Фактически они также строят его собственную дачу. У вашего заместителя министра обороны есть такой дом? Почему бы и нет?Ее жизни в Европе не помешала война, которую начал ее муж. Это стало возможным благодаря двум простым хитростям. 1) Светлана незаконно получила израильский паспорт (есть решение суда) 2) Она заранее развелась с Ивановым в августе 2022 года, за 5 месяцев до начала войны.Санкции ее не коснутся. Она может сохранить свои банковские счета, свои активы и шопинг-отпуск. Несмотря на то, что каждый евро, который она тратит в Hermes и Cartier в Париже, - это евро, пропитанный кровью. Она даже может сохранить парижскую квартиру, которую снимает для своей семьи”.В приговоре суда от 2006 года, опубликованном Певчих, говорится о том, что начальник управления МВД Израиля в городе Бней-Брак в 2000 году “по указанию людей, близких к ШАС” и за взятки выдал Маневич израильский паспорт, которым она и пользуется до сих пор.