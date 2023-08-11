



"КУПИ КИРПИЧ": BRICK LINE – КЛЮЧ К УСПЕХУ

Когда речь заходит о строительстве домов в Израиле, немаловажное значение имеет выбор материалов, которые обеспечат надежность, качество и эстетическую привлекательность. В этом важном аспекте искусства строительства на сцену выходит настоящий эксперт и профессионал своего дела – Brick Line. Компания является эксклюзивным представителем ведущих европейских производителей облицовочного кирпича и клинкерной плитки, и имеет аккредитацию в Институте стандартов Израиля (махон атканим).



История успеха Brick Line началась с мечты о красивых и качественных домах, "одетых" в настоящий облицовочный керамический кирпич, который делает их надежными по устойчивости и придает неповторимый стиль.



Brick Line основана на вдохновении идеей "дом – это уют, тепло, место жизни". Эти ценности пропитывают всю философию Brick Line и отражаются в продукции и услугах.



Главная специализация компании – это облицовочные кирпичи и клинкерные плитки. Здесь понимают, что климатические условия Израиля требуют особого подхода к фасадам зданий. Прочность, экологичность, долговечность кирпичей, которые представляет Brick Line, несомненно соответствуют высочайшим стандартам качества. Благодаря Brick Line дома – еще вчера серые и неприглядные, – уже сегодня превращаются в красивые настоящие кирпичные "семейные гнездышка", в которых хочется жить.



К слову, Brick Line собрала команду экспертов, которые всегда готовы оказывать техническую поддержку архитекторам, проектировщикам, дизайнерам и всем, кто заинтересован в качественных и красивых решениях проектов, а также нацелен на получение лучшего результата. В компании отлично понимают важность как надежности материалов, так и профессионального обслуживания.



Основная концепция Brick Line – "домашние цены получить уже в Израиле", поэтому компания стремится сделать доступными брендовую облицовочную керамику и клинкер.



И еще важный момент: сегодня Brick Line создает партнерскую сеть, так как компания не занимается прямыми продажами. И пока она формируется (до 1 декабря 2023 года), у каждого читателя этого портала есть уникальная возможность приобрести напрямую продукцию лучших европейских заводов. Обращаем внимание также на постоянно действующую акцию "Гарантия лучшей цены" (подробности можно узнать у менеджеров Brick Line или на сайтах: https://abc-klinker.co.il, https://www.engelsbrick.com).



Если же вы хотите лично ознакомиться с продукцией, проконсультироваться по тем или иным вопросам, сделать это можно в офисе одного из партнеров компании Brick Line, который находится в Раанане. Либо же обратиться непосредственно к Brick Line по телефону: +972 52-684-0127 (Яков), а также написать на e-mail:

[email protected]

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