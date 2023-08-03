



Кукла Кайли Дженнер Bratz вызвала скандал из-за цвета кожи

Кайли Дженнер представила свою новую коллекцию кукол Bratz в среду, 3 августа, но фанаты раскритиковали оттенок кожи игрушки.



На этой неделе компания Brat объявила, что запускает сотрудничество со знаменитостями, и что 25-летняя звезда реалити-шоу Кайли Дженнер станет лицом кампании. Куклы сделаны в виде ее в самых известных образов, в том числе в сиреневом платье Versace, которое она надела на Met Gala 2019 года.



Но вскоре после того, как коллекция была выпущена ограниченным тиражом, пользователи социальных сетей возмутились, почему оттенок кожи куклы Кайли “такой темный”.



“Почему куклы Кайли Дженнер Bratz черные?????!”, “Почему у Кайли Дженнер есть кукла Братц? И почему она кажется черной?” – написали пользователи. “Я просто хочу знать, почему кукла Кайли Дженнер Братц такая смуглая”.



“Я пытаюсь понять, почему эта кукла Кайли Дженнер Bratz — светлокожая черная женщина?”, возмутилась аудитория. ”Все куклы Bratz с Кайли Дженнер будут выглядеть черными?”



Кайли в Instagram, рассказала, что купила легендарные игрушки для своей дочери Сторми и представила свою куклу Bratz.