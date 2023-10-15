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Куда сообщить информацию о пропавших без вести
15.10.2023 21:03 Наталья Богинская

Куда сообщить информацию о пропавших без вести

Специальный центр для семей пропавших без вести израильтян при Командовании тыла начал свою работу совместно с полицией Израиля по адресу: улица Ха-Негев, 4, Управление аэропорта – “Кирия” (здание "Лахав 433").

Семьям, разыскивающим близких, нужно предоставить идентифицирующую информацию, предмет для получения ДНК и фото пропавшего.

Желающие сообщить об отсутствии своих родственников и тех, кто находится в зонах боевых действий, могут обращаться по телефону на горячую линию 105 полиции Израиля.

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