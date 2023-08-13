



Кубик Рубика возрождается: все больше людей увлекаются решением головоломки

Толпы людей, вооруженные таймерами, собираются вместе, чтобы соревноваться в сборке кубика Рубика.



Известные как спидкуберы, они переживают постмодернистский ренессанс головоломки Рубика, пишет Metro.



За последние годы число членов Всемирной ассоциации кьюбинга (WCA) выросло на 500%.



В прошлом году в WCA вступило более 26 000 человек (в 2012 году - 4300), а в соревнованиях по всему миру участвовало более 100 000 человек.



Как же так получилось, что скромная игрушка, появившаяся на свет в 70-х годах прошлого века, пережила такой всплеск популярности?



По словам чемпиона по кубикам Джорджа Шоли, который решает головоломку Рубика за невероятные 5,72 секунды, катализатором послужил локдаун во время пандемии.



21-летний лондонец в течение двух лет был самым быстрым решателем кубиков в Великобритании, пока в 2021 году его корону не отнял 12-летний подросток.



“Люди занимаются решением задач на скорость уже много лет, но в последнее время их популярность действительно возросла. Я думаю, что во многом это связано с тем, что люди сидели дома, им было нечем заняться, и они просто скучали со своими телефонами, - объясняет он. - Практически у каждого есть дома кубик Рубика. К тому же в Интернете есть все, что нужно для его решения. Это очень доступно".



“Популярность кубика растет в геометрической прогрессии, и теперь соревнования проводятся каждую неделю", - говорит он.



Cамым быстрым из известных куберов является 21-летний американец Макс Парк, который в июне решил головоломку 3x3x3 за поразительные 3,13 секунды.

Макс стал одной из звезд фильма Netflix "The Speed Cubers", трогательного документального фильма, в котором рассказывается о том, как аутичный подросток в детстве не мог пользоваться руками из-за плохой моторики.



Хотя кубики Рубика являются самыми известными, существует множество других моделей, в том числе Gan, Nexcube и MoYu.



И хотя все мы знаем кубик 3x3x3, участники также соревнуются в решении кубиков 2×2, Square-1, Megaminx, Pyraminx и Skewb, а также других так называемых "закрученных головоломок".



