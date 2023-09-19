



Кто вам дал право разговаривать со мной: Бритни Спирс накинулась на фанатов

Бритни Спирс призналась, что устала от публичности, и все, что ей нужно, это личное пространство и конфиденциальность. 41-летняя звезда обратилась к “настойчивым” подписчикам в соцсетях, после чего удалила свой аккаунт.



Сообщение Бритни сопровождалось новыми фотографиями, на которых она традиционно позирует в нижнем белье.



“Если бы я ушла, люди твердят: “Мы скучали по тебе, мы скучали по тебе”. Я очарована тем, что так близка к вам. Но кто вам дал право считать, что вы можете разговаривать со мной, когда с вами не разговаривают... Мне не нужна такая забота [смайлик среднего пальца]. Я не должна позволять вам, народ, ни здороваться со мной, ни нарушать мои личные границы”.



Это не в первый раз, когда Бритни уходит из социальных сетей. Еще в январе она объяснила, что ей нужно сделать перерыв и рассказала об оскорбительных комментариях, которые она устала получать как от фанатов, так и от хейтеров.