



Кто "украл" девственность принца Гарри

Принц Гарри в своих мемуарах поделился весьма откровенными деталями своей интимной в жизни.



В частности, принц рассказал о своем первом сексуальном опыте и о том, что лишился девственности с женщиной, которая была старше его. Гарри писал, что его партнерша, любящая лошадей, "оседлала его и шлепала".



Этот отрывок, обнародованный прессой, вызвал вопрос, кто же "украл" девственность принца Гарри.



Как пишет New York Post, этой женщиной могла быть Сюзанна Харви - бывшая модель и генеральный директор аэропорта Котсуолд в Англии. Блондинка, которая на шесть лет старше Гарри, как сообщается, отказалась говорить с журналистами.



Однако, еще в интервью Daily Mail в 2002 году Харви вспомнила свою "горячую встречу" с молодым принцем, который в то время был подростком. В интервью она рассказала, что целовалась с Гарри.



Очевидно, что без подтверждения, невозможно идентифицировать загадочную женщину, с которой у принца был первый секс, однако королевские эксперты сужают круг поиска.



Сьюзан Харви не единственная женщина в окружении принца Гарри. На протяжении многих лет принц был связан со множеством взрослых женщин, в том числе с покойной телеведущей Кэролайн Флэк, которая была на шесть лет старше его; ведущей Натали Пинкхэм, которая старше его на семь лет; и даже бывшей звездой "Настоящих домохозяек" Кэтрин Омманни, которая старше принца на 13 лет.



Пока никто не подтвердил и не опроверг написанное принцем Гарри в мемуарах.

