



Ксению Собчак бесят постоянные праздники в Израиле

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что больше всего в Израиле ее раздражают постоянные праздники и дополнительные выходные. Об этом она рассказала в беседе с комиком Михаилом Шацем на YouTube.



Собчак отметила, что часто приезжает в Израиль по работе. «Я замечаю одну вещь, которая меня немножко, скажем так, раздражает, но я с этим борюсь. Здесь как ни приедешь, все время праздники. Такое ощущение, что рабочих дней гораздо меньше, чем отдыха, и все закрыто», — посетовала телеведущая. Она оговорилась, однако, что "борется с этим".



Михаил Шац согласился со словами журналистки и добавил, что в Израиле очень часто решение какой-то проблемы приходится отложить из-за праздников. «Это непривычно. Но, с другой стороны, знаешь, ты очень проникаешься этим всем», — заключил он.



Ранее Общественная служба новостей писала, что Собчак в очередной раз показала своим подписчикам внутреннее убранство её элитной недвижимости. Новинкой стала фотография бассейна особняка на рублевке.

