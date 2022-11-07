



Ксения Собчак вернулась в Россию

Журналистка Ксения Собчак вернулась в Россию, сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова очевидцев, которые видели, как Собчак перешла границу в Псковской области.



Очевидцы рассказали агентству, что Собчак въехала в Россию через пункт пропуска «Бурачки» на границе с Латвией вместе с мужем Константином Богомоловым. Об этом же без ссылки на источник пишет телеграм-канал Mash.



О том, что Ксения Собчак вернулась в Россию, также сообщает РБК со ссылкой на одного из знакомых журналистки. Источник ТАСС, близкий к семье Собчак, в то же время заявил, что Собчак «вернулась на минувшей неделе».



Сама Собчак пока это не комментировала. 2 ноября мать журналистки, член Совета Федерации Людмила Нарусова говорила, что ее дочь вернется в Россию «очень скоро». Сейчас она отказалась от комментариев.