



Ксения Собчак объяснила, почему скрывала израильский паспорт



В прошлом году в интернете начали распространятся слухи о двойном гражданстве телеведущей Ксении Собчак, после того как журналистка выехала в Литву по новому паспорту.



Недавно Ксения Собчак призналась, что намеренно скрывала наличие паспорта Израиля, сделав это ради защиты своей семьи. Телеведущая отрицала наличие второго гражданства до тех пор, пока не были оформлены все документы.



“Ну, а затем, учитывая уровень спекуляций вокруг моего имени, специально сообщать о его получении я не стала”, — поделилась Собчак в эфире YouTube-шоу “Осторожно: новости”. Ксения отметила, что сообщила необходимую информацию только МВД России. При этом она по-прежнему является гражданкой РФ .