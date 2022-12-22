



Ксения Собчак: муж - это невыносимо

Телеведущая Ксения Собчак недавно закончила ремонт в загородном доме. На протяжении почти шести лет она работала над дизайном. Чтобы добиться своего, не раз пришлось поскандалить с супругом.



Телеведущая Ксения Собчак вместе с сообщением об окончании ремонта в загородном доме рассказала о самой частой причине ссор с мужем Константином Богомоловым. Впроцессе обустройства нового жилья пара не раз ругалась по поводу покрытия на полу.



В своем рассказе об интерьере дома Собчак рассказала, что она она любит ковры. Для нее ковер ассоциируется с теплом и уютом. Для Богомолова же ковры на полу безвкусица.



«Мой муж Богомолов — это невыносимо! Это единственное из-за чего мы с мужем все время ругаемся. Ему нравятся только голые полы, а я очень люблю ковры», — призналась Собчак на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».