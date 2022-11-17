



Ксения Собчак извинилась перед Сергеем Чемезовым.

Ксения Собчак принесла публичные извинения главе "Ростеха" Сергею Чемезову и рассказала об участи своих коллег.



Журналистка объяснила, что её молодые коллеги — Кирилл Суханов, Ариан Романовский, Тамерлан Бигаев стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве.



«Мои коллеги, молодые ребята (Кирилл Суханов, Ариан Романовский, Тамерлан Бигаев) стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. Сейчас они в СИЗО, им предъявлены серьезные обвинения. Политического контекста тут нет. Знаю, что ребята искренне сожалеют о произошедшем. Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение. Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения» - написала Собчак в своём канале.