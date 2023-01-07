



"Ксения Собчак - чудовище". Реакция на размышления о смерти Михалкова

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась о болезни народного артиста РСФСР Никиты Михалкова и поразмышляла о его возможной смерти. Блогер и публицист Михаил Шахназаров накинулся на знаменитость и назвал ее чудовищем.



Собчак в Telegram-канале пожелала Михалкову скорейшего выздоровления и написала: «Вся система выстроена сейчас под Никиту Сергеевича, во всех сферах — близкие ему люди. Его уход (надеюсь позже, а не раньше) будет как смерть Сталина для этой области»



«Одно слово. К. Собчак — это чудовище. Просто чудовище и бесовка», — заявил публицист в социальных сетях.