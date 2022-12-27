



Ксения Шойгу посетила Донбасс

Руководитель проекта “Лига героев” Ксения Шойгу проинспектировала ход доставки гуманитарной помощи и новогодних подарков, поздравила с наступающим Новым годом детей в интернате и учебно-реабилитационном центре для слабовидящих, а также навестила раненых военнослужащих.



С октября 2022 года “Лига героев” регулярно направляет гуманитарную помощь на оккупированные территории Донбасса. Прибытие каждой колонны сопровождается медийными лицами, а также фото- и видеофиксацией доставки груза.



В течение недели в городах ЛДНР и Запорожской области “Лига героев” провела театрализованные новогодние представления. На городских площадях, в местных школах и Домах культуры выступили артисты в роли Деда Мороза и Снегурочки.



Шойгу в ходе своего визита в Донбасс также навестила военнослужащих в Луганской многопрофильной больнице.