



"Крыло Сиона" введут в эксплуатацию уже в ноябре

Израильский самолет для премьер-министра может быть введен в эксплуатацию уже в ноябре, к тому времени, когда израильская делегация отправится в Дубай на ежегодную конференцию ООН по климату. Об этом сообщил источник в Канцелярии премьер-министра.



Летный экипаж спорного самолета "Крыло Сиона" находится вместе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу на Кипре, где изучает порядок действий делегации для будущих полетов.



Самолет, который совершил первый испытательный полет в 2019 году, но был снят с эксплуатации, будет использоваться для государственных визитов премьер-министра и президента Израиля.