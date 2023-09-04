Новости » Life Style
"Крыло Сиона" введут в эксплуатацию уже в ноябре
04.09.2023 16:42 Евгения Маркова

"Крыло Сиона" введут в эксплуатацию уже в ноябре

Израильский самолет для премьер-министра может быть введен в эксплуатацию уже в ноябре, к тому времени, когда израильская делегация отправится в Дубай на ежегодную конференцию ООН по климату. Об этом сообщил источник в Канцелярии премьер-министра.

Летный экипаж спорного самолета "Крыло Сиона" находится вместе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу на Кипре, где изучает порядок действий делегации для будущих полетов.

Самолет, который совершил первый испытательный полет в 2019 году, но был снят с эксплуатации, будет использоваться для государственных визитов премьер-министра и президента Израиля.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы