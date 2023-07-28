



“Кружочки” и каналы: В WhatsApp добавили новые функции

WhatsApp запускает возможность обмена короткими видеосообщениями. Об этом пишет TechCrunch.



WhatsApp продолжает добавлять новые функции. В ноябре WhatsApp объявил о запуске функции обмена сообщениями с собой. В мае анонсировали функцию, которая позволит редактировать сообщения. А уже в конце июля первые девять стран получили доступ к созданию собственных каналов – WhatsApp Channels.



На этот раз в Meta решили ввести хорошо известные пользователям Telegram “кружочки” – короткие видеосообщения. С 27 июля пользователи WhatsApp могут записывать и делиться короткими личными видео (до 60 секунд) непосредственно в чатах. Работает это, как и в Telegram:

зажимаете изображение микрофона у поля ввода сообщения;

переключаетесь на режим видео.

Новую функцию обещают распространить на всех пользователей по миру в ближайшие недели.