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“Кружочки” и каналы: В WhatsApp добавили новые функции
28.07.2023 11:37 Наталья Богинская

“Кружочки” и каналы: В WhatsApp добавили новые функции

WhatsApp запускает возможность обмена короткими видеосообщениями. Об этом пишет TechCrunch.

WhatsApp продолжает добавлять новые функции. В ноябре WhatsApp объявил о запуске функции обмена сообщениями с собой. В мае анонсировали функцию, которая позволит редактировать сообщения. А уже в конце июля первые девять стран получили доступ к созданию собственных каналов – WhatsApp Channels.

На этот раз в Meta решили ввести хорошо известные пользователям Telegram “кружочки” – короткие видеосообщения. С 27 июля пользователи WhatsApp могут записывать и делиться короткими личными видео (до 60 секунд) непосредственно в чатах. Работает это, как и в Telegram: 

  • зажимаете изображение микрофона у поля ввода сообщения;
  • переключаетесь на режим видео.
Новую функцию обещают распространить на всех пользователей по миру в ближайшие недели. 
 

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