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Кроссовки Джордана для финала 1998 года проданы за рекордную сумму
12.04.2023 17:29 Наталья Богинская

Кроссовки Джордана для финала 1998 года проданы за рекордную сумму

В Нью-Йорке на аукционе Sotheby's продали пару кроссовок Майкла Джордана Air Jordan 13, в которых баскетболист играл в финале NBA в 1998 году. За обувь отдали $2,2 миллиона, и теперь это самые дорогие кроссовки, которые когда-либо продавали на аукционе. Об этом сообщает CNN.

Эту пару Джордан носил во время второй игры, которую Chicago Bulls выиграли со счетом 93:88 после поражения в первой игре, а Джордан набрал 37 очков. Это последняя пара черно-красных кроссовок Air Jordan 13, которые Джордан когда-то носил на площадке во время игры NBA. После игры Джордан подписал и подарил комплект обуви мальчику с мячом в раздевалке для посетителей.
 

"Сегодняшний рекордный результат еще раз доказывает, что спрос на спортивные памятные вещи Майкла Джордана продолжает превосходить все ожидания", – сказал Брам Вахтер, глава отдела повседневной одежды и современных коллекций Sotheby's.

Кроссовки побили рекорд другого аукциона 2021 года, когда за $1,47 миллиона продали пару Nike Air Ships, которые Джордан носил в начале своей карьеры. В сентябре 2022 года игровую майку Джордана продали более чем за $10 миллионов, она побила рекорд футболки Марадоны. В этой майке Джордан участвовал в первой игре финала НБА в 1998 году.

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