Кроссовки Джордана для финала 1998 года проданы за рекордную сумму

В Нью-Йорке на аукционе Sotheby's продали пару кроссовок Майкла Джордана Air Jordan 13, в которых баскетболист играл в финале NBA в 1998 году. За обувь отдали $2,2 миллиона, и теперь это самые дорогие кроссовки, которые когда-либо продавали на аукционе. Об этом сообщает CNN.



Эту пару Джордан носил во время второй игры, которую Chicago Bulls выиграли со счетом 93:88 после поражения в первой игре, а Джордан набрал 37 очков. Это последняя пара черно-красных кроссовок Air Jordan 13, которые Джордан когда-то носил на площадке во время игры NBA. После игры Джордан подписал и подарил комплект обуви мальчику с мячом в раздевалке для посетителей.



Another historic day at #SothebysNewYork! Michael Jordan’s 1998 NBA Finals Game 2 Air Jordan 13s from the famous ‘The Last Dance’ season sold for $2.2 million, setting a new world record for the most valuable sneakers ever sold. pic.twitter.com/myK5uWZVBE