Крохотная дочка Роберта Де Ниро дебютировала на телевидении

Крошечная дочка Роберта Де Ниро Джиа дебютировала на телевидении.



Она появилась вместе с матерью Тиффани Чен в эфире CBS Mornings с Гейл Кинг.



Девочку даже дали подержать ведущей. На вопрос о том, как малышка, появившаяся на свет в 2023 году, изменила жизнь пары, чен ответила: "Она сделала жизнь веселее".



Относительно лучших качеств 79-летнего папы, Тиффани сказала, что это то, как он сильно любит свою семью.



Чен также призналась, что после рождения Джии у нее диагностировали паралич Белла - форма нейропатии лицевого нерва.



"Когда я пришла домой, я почувствовала странное ощущение. Это было легкое покалывание языка, он просто начал онеметь. А потом я почувствовала странные ощущения на всем лице. Это произошло через неделю после родов. Я не могла есть, а потом - нормально произносить слова", - рассказала она, отметив, что ей пришлось обратиться к врачу.

WATCH: Robert De Niro’s baby Gia makes her TV debut alongside mom Tiffany Chen and @GayleKing on CBS Mornings. pic.twitter.com/ZFs4YU5ZT8