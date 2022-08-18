



Кризис начала учебного года обсудят на экстренном заседании правительства

"Несмотря на мои усилия в последние месяцы, обширные компромиссы и соглашения, которых я достигла с учительскими организациями, я снова и снова осознаю, что должностные лица Министерства финансов не заинтересованы в достижении реального решения, не заинтересованы в достижении договоренностей. Снова и снова я обнаруживаю, что Министерство финансов безразлично к опасности того, что учебный год не начнется, несмотря на мои многочисленные попытки предотвратить это в последние месяцы", – заявила в своем выступлении министр образования Ифат Шаша Битон.



Далее она сказала: "Само собой разумеется, что надлежащее функционирование системы образования, а также возможность забастовки в начале учебного года имеют широкое влияние на всю израильскую экономику, и поэтому — я буду просить созвать экстренное обсуждение правительства в ближайшее воскресенье, даже во время правительственных каникул, для поиска решения образовательного кризиса и успешного открытия учебного года. Мы не должны допустить неопределенности среди учащихся Израиля накануне 1 сентября".

