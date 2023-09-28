



Кристину Асмус увезли в больницу прямо со съемок: что случилось

Популярная российская актриса Кристина Асмус получила тяжелую травму.



По ее словам, это случилось, когда она готовилась в съемкам сериала в Выборге.



Асмус второй раз в жизни сломала ногу, при чем, со смещением, из-за чего теперь ей предстоит перенести операцию.



"Со съемочной площадки увезли в больницу. Упала, еще не очнулась, а уже гипс. Отек сильный, постоянно увеличивается. <...> Очень сложное смещение, без операции не обойтись", - сообщила актриса.





