Кристину Асмус увезли в больницу прямо со съемок: что случилось
Популярная российская актриса Кристина Асмус получила тяжелую травму.
По ее словам, это случилось, когда она готовилась в съемкам сериала в Выборге.
Асмус второй раз в жизни сломала ногу, при чем, со смещением, из-за чего теперь ей предстоит перенести операцию.
"Со съемочной площадки увезли в больницу. Упала, еще не очнулась, а уже гипс. Отек сильный, постоянно увеличивается. <...> Очень сложное смещение, без операции не обойтись", - сообщила актриса.