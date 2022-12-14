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Кристина Орбакайте улетела в США
14.12.2022 08:02 Аркадий Бочаровский

Кристина Орбакайте улетела в США

Российская певица Кристина Орбакайте улетела из России в США.

Там она сделала новое фото и показала себя с уехавшими из страны артистами. 

По некоторой информации, улетела Кристина, чтобы провести ряд концертов и выступлений за рубежом. 

Неизвестно, улетела ли Орбакайте навсегда, поскольку еще недавно она выступала в России пи принимала участие в новогодних съемках. При этом, громких заявлений за границей Кристина не делала. 

До этого артистка говорила, что живет на две страны. В Америке у Орбакайте - 10-летняя дочь Клавдия, и она владеет там недвижимостью. 
 

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