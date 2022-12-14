Кристина Орбакайте улетела в США
Российская певица Кристина Орбакайте улетела из России в США.
Там она сделала новое фото и показала себя с уехавшими из страны артистами.
По некоторой информации, улетела Кристина, чтобы провести ряд концертов и выступлений за рубежом.
Неизвестно, улетела ли Орбакайте навсегда, поскольку еще недавно она выступала в России пи принимала участие в новогодних съемках. При этом, громких заявлений за границей Кристина не делала.
До этого артистка говорила, что живет на две страны. В Америке у Орбакайте - 10-летняя дочь Клавдия, и она владеет там недвижимостью.