



Кристина Орбакайте стала жертвой мошенников

Дочь Аллы Пугачевой певица Кристина покинула Россию и улетела домой в Нью-Йорк. Однако Орбакайте, как и Алла Пугачева с мужем, после отъезда стала жертвой мошеннических махинаций.



От имени артистки ее друзьям и знакомым начали рассылать сообщения с просьбами о помощи. В связи с этим Кристине Орбакайте пришлось выйти в соцсети со специальным обращением.



Певица рассказала, что в сети от ее имени рассылают фейковую информацию, а ей самой помощь не требуется. Она также отметила, что у нее все хорошо и попросила ничего никому не переводить.



Ранее такие же сообщения рассылались и от имени Примадонны и ее мужа Максима Галкина . Тогда артисты также опубликовали сообщения об обмане и попросили ничего не переводить мошенникам.



