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Кристина Орбакайте стала жертвой мошенников
17.01.2023 07:32 Аркадий Бочаровский

Кристина Орбакайте стала жертвой мошенников

Дочь Аллы Пугачевой певица Кристина  покинула Россию и улетела домой в Нью-Йорк. Однако Орбакайте, как и Алла Пугачева с мужем, после отъезда стала жертвой мошеннических махинаций.

От имени артистки ее друзьям и знакомым начали рассылать сообщения с просьбами о помощи. В связи с этим Кристине Орбакайте пришлось выйти в соцсети со специальным обращением.

Певица рассказала, что в сети от ее имени рассылают фейковую информацию, а ей самой помощь не требуется. Она также отметила, что у нее все хорошо и попросила ничего никому не переводить.

Ранее такие же сообщения рассылались и от имени Примадонны и ее мужа Максима Галкина . Тогда артисты также опубликовали сообщения об обмане и попросили ничего не переводить мошенникам. 

 

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