



Кристина Орбакайте подвела черту

Дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте обратилась к поклонникам из США, куда она уехала некоторое время назад.



Кристина Орбакайте покинула Россию и сейчас живет с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией в США. В России наследница Аллы Пугачевой работает, а свободное время проводит с семьей за океаном.



Кристина сделала признание. Она заговорила о своей работе в сериале "Тест на беременность", где сыграла одну из главных ролей.



"Вот и заканчивается сезон «Теста на беременность» - третий для зрителей, первый для меня. Я благодарна вам, преданной аудитории нашего прекрасного сериала за то, что вы попытались понять мою неоднозначную героиню и приняли меня в ее роли. Для меня это действительно важно", - написала артистка.



Она также сообщила, что четвертый сезон "Теста на беременность" уже готов. "Моя героиня Нина Артамонова появится в нем в новых для нее обстоятельствах", - сообщила Орбакайте.





