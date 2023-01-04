



Кристина Асмус сбежала от Гарика Харламова и его мамы в Дубай

Кристина Асмус и Гарик Харламов продолжают жить в одном доме после развода. Правда, бывшие супруги не общаются. У юмориста новые отношения: он встречается с Катериной Ковальчук. А Асмус закрутила роман с начинающим актером Романом Евдокимовым.



О новом романе Асмус раньше только догадывались, но перед Новым годом слухи подтвердились. Избранник 34-летней Кристины младше ее на семь лет, но разница в возрасте не мешает счастливым отношениям. Во время показа актриса выглядела беззаботной и радостной.



Теперь артистка в личном блоге поделилась праздничными фотографиями. Она отметила наступление 2023-го в компании дочери и бойфренда. Пока Катерина Ковальчук, Гарик Харламов и его мама встречали первое января в холодной Москве, артистка с наследницей сбежала в Эмираты.



«Второй раз подряд справляем Новый год в Дубае. Не то, чего я хотела, но дочь из меня веревки вьет. Это был красивый, тихий и уютный праздник в компании самых близких и в окружении прекрасных людей. Мы катались на яхте, пели, танцевали и смотрели салют с самой козырной точки», — поделилась Кристина.