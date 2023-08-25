



Кристина Асмус попала в больницу с серьезным диагнозом

Вот уже несколько дней актриса Кристина Асмус находится в больнице, пишут российские СМИ.



По ее словам, актрису забрали на скорой. В медучреждении ей поставили диагноз “ротавирус”, который опасен тем, что может привести к обезвоживанию организма.



“Бригаде скорой помощи, врачам, медсестрам районной больницы города Шуя и всем неравнодушным — поклон и спасибо! Два дня пролежала в местной инфекционке, была высокая температура и все сопутствующие ротавируса. Тряхануло знатно, все съемки полетели, зато организм очистился”, — поделилась 35-летняя Кристина в личном блоге, опубликовав кадры из больницы.



Острая фаза недуга миновала, но, по признанию Асмус, у нее не спадает температура, а также сохраняются симптомы болезни — тошнота, рвота…

Сейчас Кристина пытается понемногу есть — ее рацион в основном состоит из рисовой каши без молока. Поклонники артистки желают ей выздоровления и надеются, что все обойдется.

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