



Кристина Агилера впервые выступит в Израиле

Поп-икона Кристина Агилера наконец-то приезжает в Израиль. Американская певица и автор песен, известная своими вокальными данными и новаторством в использовании феминистских и про-ЛГБТ-тематик в поп-музыке, выступит 10 августа в Live Park в Ришон-ле-Ционе перед аудиторией до 15 000 человек.



42-летняя певица приедет в еврейское государство в рамках тура, посвященного 25-летию ее карьеры.



Агилера была названа Rolling Stone одной из 100 величайших певиц всех времен, Forbes - самой успешной артисткой первого десятилетия 21 века, а Time - одним из 100 самых влиятельных людей в мире.



Билеты на шоу будут стоить от 365 до 675 шекелей.



