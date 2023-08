Кристина Агилера в Израиле: просит Starbucks и вино

Кристина Агилера приземлится в Израиле на своем частном самолете 9 августа: ей понадобится кофе Starbucks и красное вино 2017 года, пишет The Times of Israel.



Вино не должно быть проблемой, но местный представитель по связям с общественностью сказал, что местная команда будет варить кофе из импортных чалд, учитывая отсутствие кафе Starbucks в Израиле.



Пятикратная обладательница Грэмми поделилась своим списком обязательных вещей в отеле, включая голливудское зеркало для макияжа и подходящее черное кожаное кресло, свечи с ароматом розы, янтаря и лимона, а также диетическую колу, ананасовый сок, водку Tito's, совиньон блан 2019 года, подносы c фруктами и овощами, а также жевательную резинку Orbit.



Агилера выступит 10 августа в Rishon Lezion Live Park, открытом стадионе, который вмещает около 15 000 зрителей.



В концерте примет участие израильская поп-певица Иден Бен Закен, и они вдвоем исполнят дуэтом песню Агилеры “Hurt”.



О том, где Агилера и ее окружение остановятся в Тель-Авиве, пока ничего не известно, но они планируют с друзьями прогулку по городу и в настоящее время просматривают список ресторанов.



Это первый визит Агилеры в Израиль. Она планирует посетить Иерусалим и Мертвое море в пятницу после концерта, а в субботу покинет страну.