



Кристина Агилера обратилась к израильским фанатам перед концертом в Тель-Авиве

Поп-певица и автор песен Кристина Агилера обратилась к своим израильским фанатам с новым сообщением и пообещала дать “незабываемый” концерт – ее первое выступление в еврейском государстве.



“Я так взволнован тем, что наконец-то добралась до Тель-Авива”, – сказала 32-летняя обладательница премии Grammy.



Live Nation Israel, объявившая о концерте 15 июня, сообщила, что осталось всего несколько билетов на концерт певицы Genie in a Bottle в Live Park Rishon Le Zion.



Журнал Forbes назвал Агилеру самой успешной артисткой первого десятилетия 21 века, а журнал Time назвал ее самой влиятельной женщиной 2007 года. Два года спустя она стала самой молодой и единственной артисткой моложе 30 лет, включенной в список100 величайших певцов всех времен по версии журнала Rolling Stone.Агилера получила пять премий Grammy и две премии Latin Grammy за лучший женский поп-вокальный альбом в 2001 году за свой первый латинский LP Mi Reflejo и лучший традиционный поп-вокальный альбом в прошлом году за свой альбом AGUILERA.