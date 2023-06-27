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Кристина Агилера
27.06.2023 13:15 Евгения Маркова

Кристина Агилера обратилась к израильским фанатам перед концертом в Тель-Авиве

Поп-певица и автор песен Кристина Агилера обратилась к своим израильским фанатам с новым сообщением и пообещала дать “незабываемый” концерт – ее первое выступление в еврейском государстве.

“Я так взволнован тем, что наконец-то добралась до Тель-Авива”, – сказала 32-летняя обладательница премии Grammy.

Live Nation Israel, объявившая о концерте 15 июня, сообщила, что осталось всего несколько билетов на концерт певицы Genie in a Bottle в Live Park Rishon Le Zion.
 

Журнал Forbes назвал  Агилеру самой успешной артисткой первого десятилетия 21 века, а журнал Time назвал ее самой влиятельной женщиной 2007 года. Два года спустя она стала самой молодой и единственной артисткой моложе 30 лет, включенной в список100 величайших певцов всех времен по версии журнала Rolling Stone.

Агилера  получила пять премий Grammy и две премии Latin Grammy за лучший женский поп-вокальный альбом в 2001 году за свой первый латинский LP Mi Reflejo и  лучший традиционный поп-вокальный альбом в прошлом году за свой альбом AGUILERA.

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