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Кристина Агилера едет в Израиль
25.06.2023 17:48 Алина Груднева

Кристина Агилера едет в Израиль

Кристина Агилера предоставила своим своим израильским поклонникам видеообращение в преддверии своего предстоящего первого концерта в стране этим летом.

"Шалом Исраэль, я так рада наконец-то добраться до Тель-Авива, это будет мое первое выступление в Израиле. Увидимся в Live Park 10 августа и проведем незабываемую ночь", - сказала Агилера.

Певица едет в тур, посвященный 25-летию начала ее карьеры. Она выступит в Live Park в Ришон ле-Ционе.

По словам промоутера Live Nation Israel, билетов на концерт артистки практически не осталось.

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