



Кристина Агилера едет в Израиль

Кристина Агилера предоставила своим своим израильским поклонникам видеообращение в преддверии своего предстоящего первого концерта в стране этим летом.



"Шалом Исраэль, я так рада наконец-то добраться до Тель-Авива, это будет мое первое выступление в Израиле. Увидимся в Live Park 10 августа и проведем незабываемую ночь", - сказала Агилера.



Певица едет в тур, посвященный 25-летию начала ее карьеры. Она выступит в Live Park в Ришон ле-Ционе.



По словам промоутера Live Nation Israel, билетов на концерт артистки практически не осталось.

