



Крис Эванс хочет мало работать, курить травку и “типа заняться гончарным делом"

Крис Эванс, чья роль героя Marvel Капитана Америки сделала его одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, рассказал в новом интервью о том, как он хочет замедлить свою жизнь и заняться чем-то “простым” и “обыденным”, например гончарным делом.



42-летний актер дебютировал в роли персонажа Marvel Стивв Роджерса, в фильме “Капитан Америка”, и с тех пор эта роль определила большую часть его карьеры. Он играл эту роль в многочисленных сиквелах и фильмах “Мстители”. В ​​новом интервью GQ Эванс сказал, что хотел бы работать меньше.



“Мне нравятся автономные вещи”, – рассказал он. “Я бы хотел просто выкурить косяк, включить музыку и заняться гончарным делом. Вы просто идете в свою мастерскую и что-то делаете. И как приятно, как просто, как обыденно”.



Когда его спросили, вернется ли он когда-нибудь в Marvel, Эванс ответил, что не хотел бы этого, если бы это “было похоже на добычу денег”.



“Так что не скоро. И, в конечном счете, я очень надеюсь, что, может быть, буду меньше работать в своей жизни. У меня много других интересов. Смотрите, я ни на какую гору в этом поле не взбирался. У меня нет “Оскара”, и меня никоим образом не ассоциируют с другими именами, находящимися на вершине. Но я чувствую себя очень удовлетворенным”, – поделился артист.



Считается, что доходы Эванса за роль Капитана Америки достигли 20 миллионов долларов за фильм. Фильм 2019 года “Мстители: Финал” ознаменовал конец пути его версии Капитана Америки.



Эванс также рассказал, что завидует своему псу Доджеру.



“Он такой честный, такой чистый, такой хороший”, – сказал актер. “Он понятия не имеет, что я знаменит”.