



Криптовалюты стали вторым по распространенности среди женщин классом активов

В то время как традиционные классы активов не способствуют более широкому распространению среди женщин, криптовалюты, похоже, достигли успеха в привлечении женщин.



Данные показали, что криптовалюты стали вторым по распространенности классом активов среди женщин, уступая лишь наличным. Это следует из результатов последнего исследования eToro Retail Investor Beat, в ходе которого было опрошено около 10 000 глобальных розничных инвесторов в 13 странах.



Согласно результатам опроса, наблюдается значительный рост владения криптовалютами среди женщин. Данные показывают, что владение увеличилось с 29% в третьем квартале 2022 года до 34% в последнем квартале.



В то время как принятие криптовалют среди женщин в последнем квартале 2022 года взлетело до небес, владение ими среди мужчин за тот же период времени выросло всего на один процент.



Что касается причин, по которым все больше инвесторов входят в крипту, 37% участников опроса заявили, что они используют возможность получить высокую прибыль, а 34% заявили, что верят в силу блокчейна и считают криптовалюты преобразующим классом активов.