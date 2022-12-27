



Крепкий и свежий: в Британии придумали "коктейль Зеленского"



Коктейль Зеленского такой же крепкий и освежающий, как и сам украинский лидер. Напиток приготовил секретный частный клуб спецназовцев Special Forces Club.



Соавтор коктейля и бывший народный депутат Украины Алена Гливко рассказала, что идея напитка возникла во время ужина с послом Украины в Лондоне Вадимом Пристайко за неделю до февральского вторжения.



“Президент Зеленский доказал свою силу и стойкость и готовность остаться и бороться за его страну. Члены клуба спецназа решили создать напиток под таким видом”, – отметила Гливко.



Так, в рецепте напитка есть не менее 40% водки и самогон. Эту смесь алкоголя, приправленную травами, процеживают и оставляют отстаиваться на несколько недель.



"Моя прабабушка пережила Вторую мировую войну. Единственное, что помогло ей пережить войну и голод – это 50 г своего самогона ежедневно из домашнего винограда. Он убивает бактерии и лечит от желудочных болезней. Она говорила, что это ее согревало", – рассказала Гливко.



На севере Лондона в баре в Ислингтоне нет самогона, поэтому вместо него использовали грушевый бренди такой же крепости. Таким образом, заведение "пытается внести свой маленький вклад в поддержку Украины", взяв в качестве домашней водки украинский бренд Nemiroff. Завершает коктейль украинское игристое вино из винограда, выращенного в Одессе и Крыму.



"Коктейль Зеленского" входит в коктейльную коллекцию только в частном обращении, поддерживаемом благотворительным фондом Special Forces Club.