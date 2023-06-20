



Кремлевская ЦКБ закупит стейки и морепродукты для пациентов на 140 млн рублей

Сумма контракта на поставку продуктов питания в широком ассортименте составляет 140 миллионов рублей. Соответствующий документ размещен в четверг на сайте Госзакупок Управделами Президента РФ.



Всего в перечне необходимого – 722 наименования, среди которых много элитных продуктов. Здесь есть, например:

Стейк из говядины “Скерт-стейк”, утиная печень “Фуа-гра”, печень кролика, тушка перепела и филе сазана.

Мясо краба, филе гребешка, целый осьминог, красная икра и филе лососевых. Ко всем позициям добавлено детальное описание качества продукта. Икра должна соответствовать следующим требованиям: “икринки чистые, целые, однородные по цвету, без пленок и сгустков крови, упругие, со слегка влажной поверхностью или сухой поверхностью, разбористые, отделяются одна от другой”.

Свежие ягоды, экзотические фрукты, десятки видов шоколада и конфет, японский майонез и растительное молоко, бобы эдамаме и паста “Том Ям”.