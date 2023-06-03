



Кремль не допустит западных журналистов на российский экономический форум

Кремль заявил в субботу, что журналисты из "недружественных стран" не будут допущены на Петербургский международный экономический форум, который президент Владимир Путин использует для демонстрации российской экономики глобальным инвесторам.



Форум в Санкт-Петербурге проводится с 1997 года и рассматривается многими официальными лицами как российская альтернатива Всемирному экономическому форуму в Давосе.



Никогда прежде у западных журналистов не было проблем с аккредитацией на форуме.



"На этот раз действительно принято решение не аккредитовывать на ПМЭФ издания из недружественных стран", — заявил ТАСС официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



"Интерес к ПМЭФ всегда большой, на площадке будут работать все остальные журналисты", — сказал Песков.



"Недружественные страны" — это определение, которое Москва использует для описания тех, кто наложил на Россию санкции в связи с войной в Украине.



В московском бюро Reuters сообщили, что организаторы форума в пятницу аннулировали аккредитацию их журналистов после получения ранее подтвержденной аккредитации в четверг.



В этом году форум пройдет 14–17 июня.