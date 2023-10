Кремль использует "иностранных агентов" для подавления антивоенных настроений

Новый опрос российского государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показывает, что власти успешно используют статус "иностранного агента" в качестве инструмента манипулирования общественным мнением, поддерживающим антизападные и провоенные действия государства.



Об этом говорится в отчете Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии



Отмечается, что 26 сентября ВЦИОМ сообщил о результатах опроса жителей России об отношении к людям и организациям, зарегистрированным как "иностранные агенты".



Так, 61% опрошенных заявили, что считают "иностранных агентов" "предателями", которые "распространяют ложь" о России.



"Россия расширила законодательство об "иностранных агентах" после полномасштабного вторжения в Украину. Эти меры существенно сужают информационное пространство внутри России, из-за чего становится все труднее сформулировать любую точку зрения, в том числе несогласную по поводу войны, которая отклоняется от официальной линии", - объяснили в британской разведке.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 03 October 2023.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/mgo9GCY8PO



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/LPSex5LLJd