Новости » Life Style
Кремль использует "иностранных агентов" для подавления антивоенных настроений | Фото: ТАСС
03.10.2023 11:55 Дара Киевская

Кремль использует "иностранных агентов" для подавления антивоенных настроений

Новый опрос российского государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показывает, что власти успешно используют статус "иностранного агента" в качестве инструмента манипулирования общественным мнением, поддерживающим антизападные и провоенные действия государства.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии

Отмечается, что 26 сентября ВЦИОМ сообщил о результатах опроса жителей России об отношении к людям и организациям, зарегистрированным как "иностранные агенты".

Так, 61% опрошенных заявили, что считают "иностранных агентов" "предателями", которые "распространяют ложь" о России.

"Россия расширила законодательство об "иностранных агентах" после полномасштабного вторжения в Украину. Эти меры существенно сужают информационное пространство внутри России, из-за чего становится все труднее сформулировать любую точку зрения, в том числе несогласную по поводу войны, которая отклоняется от официальной линии", - объяснили в британской разведке.
 

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы