



Кража кабелей: движение поездов восстановят вечером

Вечером, 9 декабря, движение поездов восстановится после того, как были устранены повреждения, вызванные кражей железнодорожных кабелей в районе местного совета Лехавим.

Об этом сообщают Израильские железные дороги.

Ночью неизвестные выкопали сотни метров сигнального кабеля, уложенного вдоль железнодорожной насыпи. Это причинило ущерб системе сигнализации поездов.

Движение между Беэр-Шевой и севером Израиля было остановлено. Полиция начала расследование.