Кража кабелей: движение поездов восстановят вечером
Вечером, 9 декабря, движение поездов восстановится после того, как были устранены повреждения, вызванные кражей железнодорожных кабелей в районе местного совета Лехавим.
Об этом сообщают Израильские железные дороги.
Ночью неизвестные выкопали сотни метров сигнального кабеля, уложенного вдоль железнодорожной насыпи. Это причинило ущерб системе сигнализации поездов.
Движение между Беэр-Шевой и севером Израиля было остановлено. Полиция начала расследование.