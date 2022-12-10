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Кража кабелей: движение поездов восстановят вечером
10.12.2022 18:48 Алина Груднева

Кража кабелей: движение поездов восстановят вечером

Вечером, 9 декабря, движение поездов восстановится после того, как были устранены повреждения, вызванные кражей железнодорожных кабелей в районе местного совета Лехавим.

 
Об этом сообщают Израильские железные дороги. 
 
Ночью неизвестные выкопали сотни метров сигнального кабеля, уложенного вдоль железнодорожной насыпи. Это причинило ущерб системе сигнализации поездов.
 
Движение между Беэр-Шевой и севером Израиля было остановлено. Полиция начала расследование.

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